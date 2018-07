Immigrato clandestino cerca di violentare donna mentre fa jogging a Roma

Un immigrato clandestino ha cercato di violentare una donna mentre questa faceva jogging a Roma, presso le Terme di Caracalla.

La vittima della violenza, come racconta Il Messaggero, è una romana di 38 anni, mentre il responsabile dell’assalto è un ghanese 33enne senza permesso di soggiorno che, sbucato da un cespuglio all’improvviso, ha cercato di abusare di lei.

L’africano l’ha stretta con forza, iniziando a palpeggiarla. La donna ha chiamato aiuto urlando a squarciagola e, fortunatamente, ha richiamato l’attenzione di un altro runner. Lungo via delle Camene, infatti, stava correndo un ragazzo che, udite le grida, è intervenuto senza pensarci su. Il coraggioso ha intimato al violento di lasciare andare la sua preda, ma vedendo che il clochard non gli dava retta ha agito fisicamente d’impulso, tirando una vigorosa spinta al ghanese. È in questo momento che la ragazza riesce a liberarsi, con l’immigrato che, dopo aver impugnato un bastone, è fuggito di corsa.

Immigrato assicurato alla giustizia

La malcapitata ha così fatto denuncia e dopo una decina di giorni dall’inizio delle indagini, gli inquirenti hanno individuato il responsabile del gesto, grazie alle telecamere di sicurezza che lo hanno immortalato in volto.

L’uomo, dunque, è stato identificato e dai controlli delle forze dell’ordine è risultato essere un clandestino senza fissa dimora: è stato arrestato con l’accusa di tentato stupro e ora dovrà affrontare un processo penale che potrebbe comminargli una pesante condanna.