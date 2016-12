Immigrato si finge fotografo e stupra sette modelle

Dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale su alcune modelle, violenza privata e favoreggiamento della prostituzione un finto fotografo franco-algerino di 49 anni arrestato oggi dai Carabinieri di Milano Moscova.

Secondo quanto si apprende dalle indagini che hanno spinto il Gip del Tribunale di Milano a emettere l'ordinanza di custodia cautelare, il fotografo era solito palpeggiare le modelle che invitava a casa con la scusa di regalare un book fotografico gratuito. Le indagini sono scattate a seguito dell'esposto di due amiche, una studentessa serba 26enne e una hostess croata 30enne, che nel tempo libero facevano le indossatrici. Nella denuncia affermavano di essere state aggredite e palpeggiate dal fotografo algerino dopo che si erano recate nella sua casa che usava anche come studio fotografico.

Il "modus operandi" del franco-algerino era semplice. Secondo gli investigatori "si presentava alle giovani come affermato fotografo di moda, disponibile a effettuare servizi fotografici gratis, invitando le modelle a casa sua, dove dovevano presentarsi da sole e con una bottiglia di vino o di super alcolico da bere nel corso dello shooting. L'uomo si avvicinava alle ragazze e le approcciava con fare disinibito e invadente, contro la volontà delle vittime, giungendo persino a proporre rapporti sessuali promiscui e incontri a luci rosse in cambio di denaro". Le accuse che ora pendono sul suo capo riguardano almeno 7 violenze sessuali compiute tra marzo e aprile 2015.

Oltre che di violenza sessuale, l'arrestato dovrà rispondere anche di violenza privata (per aver costretto una delle ragazze a permanere nell'abitazione impedendole di uscire) e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (per aver organizzato, in almeno due occasioni, incontri sessuali a pagamento, dopo i quali intascava il 40% del denaro corrisposto dai clienti alle ragazze).