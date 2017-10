Immigrato sostenitore dell'Isis picchia e morde due poliziotti

Non è la prima volta che aggredisce i poliziotti. Era già accaduto qualche mese fa quando la polizia lo arrestò perché si era dichiarato sostenitore dell'Isis. Un detenuto africano nel carcere Due Palazzi di Padova oggi ha picchiato due agenti, costringendoli alle cure dell'ospedale.

La denuncia dell'aggressione, riportata dal Tg di Padova, è stata lanciata dalla segreteria regionale del Si.n.a.p.pe, il sindacato nazionale autonomo della polizia penitenziaria. Secondo quanto raccontato dai sindacalisti, i due poliziotti stavano accompagnando il detenuto africano in infermeria quando sono stati aggrediti con violenza. Durante la colluttazione uno dei due agenti è stato morso dall'immigrato.

Il medico che ha visitato i due poliziotti gli ha poi prescritto 3 giorni di prognosi ciascuno. Il primo per un trauma all'occhio e alla colonna vertebrale, il secondo per contusioni alle costole e per il morso rimediato. Per sicurezza, inoltre, l'agente dovrà sottoporsi a 40 giorni di profilassi per scongiurare ogni possibilità di essere stato contagiato dall'Hiv.