Immigrazione, ora anche i preti africani scappano verso l'Europa

Ora anche i preti scappano dall'Africa verso l'Europa. Monsignor Marcellin Yaoo Kouadio, vescovo della diocesi di Yamoussoukro, in Costa D'Avorio, alcuni giorni fa, ha rivelato che decine di suoi sacerdoti sono spariti.

Il vescovo ha così denunciato che il fenomeno migratorio che vede tanti giovani africani affrontare viaggi pericolosi in cui rischiano di finire nelle mani dei trafficanti di schiavi o di morire in mare durante la traversata, tocca anche i preti. Anche le strutture diocesane o tanti ordini religiosi, si legge sul Messaggero, hanno preso atto della sparizione dei loro consacrati che partono verso l'Occidente, alla ricerca di una vita migliore. Solo a Yamoussukro “i preti che se ne sono andati sono 78, alcuni spariti ed altri emigrati per esercitare il loro ministero”, ha detto il vescovo, invitando i cattolici a resistere, a non intraprendere la strada del sacerdozio per sfuggire alla povertà o per avere la possibilità di arrivare in Europa. “Sfortunatamente tanti africani sembrano sempre meno consapevoli della libertà, della dignità, dell'onore. Vedo tanti ragazzi che vogliono emigrare per andare negli Stati Uniti, in Canada, in Europa dove si vive meglio. Questo fenomeno contagia anche il clero ”, conclude il monsignore.