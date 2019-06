Imperia, sacchi di feci davanti a sede coop che gestisce migranti

"Da mesi ignoti ci perseguitano con questo tipo di gesti. Se c’è qualcuno che la pensa in maniera contraria rispetto all’accoglienza dei migranti, l’unico modo è confrontarsi con le realtà, parlare con noi". Claudia Regina, 57 anni, è la responsabile della cooperativa Jobel di Imperia che da tempo si occupa di accoglienza migranti nella città ligure. Dall'inizio dell'anno - denuncia la donna a Imperiapost - "Troviamo escrementi umani davanti alla porta della cooperativa. Qui nell’ufficio di via XXV Aprile ci lavorano i responsabili delle strutture. Ci occupiamo di accoglienza e di colloqui con i ragazzi ospiti". I ritrovamenti vanno avanti da gennaio quasi quotidianamente. Episodi su cui la responsabile della cooperativa ha fatto finta di niente. Fino all'altro giorno.

"Prima succedeva solo di notte e li trovavamo al mattino, poi, l’altro giorno, siamo tornati in ufficio, dopo averlo chiuso per pochi minuti per una pausa caffè, e ci siamo trovati, dietro una pianta, un contenitore inumano. Era un sacchetto dell’immondizia nero, grande, pieno di escrementi". La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza della donna, che alla fine ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri per risalire ai responsabili. "Siamo stanchi per tutto quello che sta succedendo. Noi siamo solo degli operatori che si impegnano a lavorare al meglio, secondo il mandato della Prefettura locale, arrivato attraverso il Ministero dell’Interno. Rispettiamo le regole, le leggi, rispondiamo a un capitolato d’appalto, facciamo il nostro lavoro", racconta Claudia Regina, che aggiunge inoltre di avere "ricevuto anche minacce verbali, per le quali ho presentato denuncia alla Polizia Postale".

"Non giudico le opinioni di chi compie questi gesti, ognuno ha il suopensiero. Quello che voglio sottolineare è che se c’è qualcuno che la pensa in maniera contraria rispetto all’accoglienza dei migranti, l’unico modo è confrontarsi con le realtà, parlare con noi". Solidarietà dal Pd imperiese, che in una nota ha condannato "l'increscioso episodio che ha vilmente colpito la sede della cooperativa Jobel, il circolo del Pd città di Imperia esprime la propria solidarietà agli operatori e a tutti coloro che lavorano con professionalità e dedizione in un settore così delicato". Il tema migranti, sia regolari sia irregolari, è da sempre particolarmente sentito tra la popolazione della provincia di Imperia. A questo proposito, il fronte più caldo è quello di Ventimiglia dove nel campo Roja gestito dalla Croce Rossa, che ospita i migranti in transito verso la Francia, al momento la situazione sembra tranquilla. Infatti, come scrive Sanremo News, al momento si contano 180 ospiti nella struttura di cui 40 quelli che hanno scelto di restare.