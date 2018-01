Incastrato nel tornio: ​morto 19enne a Brescia

Dopo la morte di 3 operai rimasti intossicati in una azienda di Milano, arriva un altro terribile incidente sul lavoro. Questa volta la tragedia si è consumata a Brescia. Un ragazzo di 19 anni di Villa Carcina è rimasto incastrato con un braccio e con la testa in un tornio. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio nello stabilimento della Elettronica Lg di Rovato nel Bresciano. Il ragazzo, figlio del titolare dell'impresa, è rimasto incastrato proprio davanti agli occhi del padre che per primo ha dato l'allarme.



Immediatamente il 19enne è stato soccorso ed è stato trasferito agli Spedali Civili di Brescia. Purtroppo nella notte è deceduto. E proprio nella giornata di ieri i sindacati hanno indetto uno sciopero a Milano per venerdì per manifestare contro le morti bianche. In pochi giorni in Lombardia sono stati 4 i morti sul lavoro. E un operaio della Lamina di Milano lotta ancora tra la vita e la morte dopo l'intossicazione per aver respirato gas all'interno della vasca dove hanno trovato la morte altri suoi tre colleghi.