Incendio in un palazzo di 14 piani a Milano

Paura alla periferia di Milano, dove le fiamme sono divampate in un palazzo di 14 piani in via Quarenghi 37. Dopo diverse ore l'incendio è stato domato. Il rogo è partito dall’appartamento di una donna di 50 anni con problemi psichici, come hanno riferito i vicini di casa, che abita al terzo piano, proprio dove l’incendio si è sviluppato. Appartengono alla cinquantenne due cani rimasti coinvolti nel rogo: uno è morto, l’altro è disperso.

Almeno quattro le persone soccorse in codice giallo a causa dell’incendio. Solo una donna è stata trasportata all’ospedale Sacco. Più lievemente sono rimaste intossicate altre 16 persone controllate (codice verde). Sul posto sei ambulanze, un’automedica il mezzo di coordinamento e due pullman Atm, per tenere al caldo gli evacuati. Due piani del palazzo risultano inagibili. È stata fatta arrivare anche una unità mobile per le vie respiratorie, dalla protezione civile. Sulle cause del rogo, che sono ancora da accertare, indagano i carabinieri.