Incidente Biaggi, la compagna Bianca Atzei inondata di messaggi

"Campione non fare scherzi. Bianca ti siamo vicini con il cuore", è solo uno dei tanti messaggi che in queste ore sta ricevendo Bianca Atzei, la fidanzata di Max Biaggi.

Questa mattina il pilota si stava allenando a Latina per gli internazionali di Supermoto previsto per il prossimo 11 giugno quando ha fatto un brutto incidente. Trasportato in codice rosso all'Ospedale San Camillo di Roma, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Biaggi avrebbe infatti riportato un trauma toracico e spinale. Ma, hanno fatto sapere i medici, è cosciente e vigile. Vicino a lui c'è l'ex Eleonora Pedron, con il quale Biaggi ha due figli, e l'attuale compagna Bianca Atzei, che dal palco di Festival di Sanremo si era commossa dedicando a lui la canzone "Ora esisti solo tu". Da quando è stata diffusa la notizia dell'incidente la cantante è stata inondata di messaggi.

Sotto all'ultimo video pubblicato su Instagram, centinaia di fan hanno postato messaggi di incoraggiamento. "Ti sono vicina con il cuore.....un abbraccio", scrive un utente. E poi ancora: "Max non fare scherzi". Altri invece stanno utilizzando i social dell'Atzei per chiederle informazioni sullo stato di salute del campione ma lei, evidentemente impegnata a stare vicino al fidanzato, non ha risposto a nessuna domanda.