Incidente domestico, papà cade dalle scale con il figlio in braccio

Un tragico incidente domestico è avvenuto in provincia di Treviso, dove un papà è scivolato dalle scale con in braccio il suo figliolo. Istintivamente il padre ha cercato durante la caduta di proteggere il piccolo di soli 2 mesi. Ma Martino, questo il nome del neonato, è caduto sul pavimento sbattendo violentemente la testa. Tutto è successo in una manciata di secondi, nell’abitazione della famiglia a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso. Il papà Diego Scatena, maresciallo della Finanza, era appena andato nella cameretta del figlio, sita al primo piano, per svegliarlo e portarlo al pian terreno. Come ogni mattina ha imboccato la scala per scendere ma quel giorno deve aver perso l’equilibrio. E’ caduto giù per le scale portando il neonato con sé.

Martino nel cadere ha picchiato la testa sul pavimento e subito le sue condizioni sono apparse subito gravi. Immediatamente è stato chiamato il 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto si sono accorti della situazione. Hanno cercato di rianimare il piccolo in tutti i modi, e una volta stabilizzato, il bambino è stato intubato e trasportato all’ospedale di Treviso. Le sue condizioni erano però così gravi da richiedere il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Padova. In serata però il quadro clinico del piccolo Martino è peggiorato e il suo cuore ha smesso di battere. Rimane ora una famiglia distrutta dal dolore che piange il piccolo Martino. Papà Diego e mamma Sara dovranno farsi forza per aiutare il primogenito che ha solo pochi anni. Come d’obbligo in questi casi la procura di Treviso ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato, per affidare le indagini ai carabinieri su quello che è apparso da subito un tragico incidente domestico.