Incidente nello spazio per Ariane 5: "Perso il contatto con il razzo"

Poco dopo l'avvio della missione, si è perso il controllo del razzo Ariane 5 e i satelliti sono finiti nel posto sbagliato.

Come rivela l'Arianespace, la società costruttrice del vettore, poco dopo l'avvio della missione è stato perso il contatto, per circa nove minuti, con Ariane 5, il razzo realizzato per conto dell'Esa, l'Agenzia spaziale europea. Un incidente non da poco visto che ha avuto come conseguenza l'atterraggio dei satelliti nel posto sbagliato.

Come ricostruisce Repubblica.it, il razzo Ariane 5 era partito dalla base di Kourou nella Guyana francese intorno alle 23 ora italiana e senza equipaggio. Doveva portare in orbita due satelliti per le telecomunicazioni: Ses 14, della lussemburghese Airbus Defence and Space e Al Yah 3, di Orbital ATK per Yahsat, l'operatore degli Emirati Arabi Uniti. A causa dell'imprevisto, entrambi i satelliti sono però finiti nel posto sbagliato. Dunque, il primo lancio del 2018 è stato un semi fallimento. Per Ariane 5 si è trattato del centesimo viaggio.