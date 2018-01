Incidente sull’A21, il mistero sulla famiglia francese

Avevano scelto Brescia per salutare l'arrivo del nuovo anno. La famiglia francese, vittima dell'inferno in A21, non ha ancora un nome e un cognome. La procura di Brescia e la Polstrada sono in contatto con le forze dell’ordine di Ventimiglia e anche il consolato è al lavoro.

Come riporta il Corriere, la Kia Sportage sulla quale la famiglia stava percorrendo la A21 nel primo pomeriggio del 2 gennaio risulta intestata a un uomo e una donna francesi, che dovrebbero vivere in Provenza. Ma restano ancora da accertare le loro identità. Alcuni familiari, contattati dagli investigatori, dicono di non sapere quali programmi avesse la famiglia.

La testimonianza