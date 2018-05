Incidenti montagna, 14 morti sulle Alpi in 2 giorni

Morte sulle Alpi: in appena due giorni, quattordici tra escursionisti e scialpinisti hanno perso la vita sulle montagne. Il bilancio più grave si conta tra i 14 partecipanti alla traversata Chamonix-Zermatt che domenica, a causa di una tempesta, sono stati costretti a pernottare all'aperto ad alta quota (a una temperatura di 10 gradi sotto lo zero) nella zona di Pigne d'Arolla, sulle Alpi svizzere. Sei i morti, di cui cinque italiani, mentre altre tre persone sono ricoverate in gravi condizioni. Erano partiti in 14, divisi in due gruppi. Tra di loro tedeschi, francesi e italiani. A guidarli c'era Marco Castiglioni, guida alpina di 59 anni, accompagnato dalla moglie bulgara, Kalina Damyanova. Entrambi sono tra le vittime, insieme a Elisabetta Paolucci di 44 anni, Marcello Alberti di 53 e sua moglie Gabriella Bernardi di 52, tutti bolzanini. Di una quinta vittima italiana non è stata ancora resa nota l'identità.