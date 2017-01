Incinta con dolori, no ricovero. Ma dopo due ore il bimbo muore

Un altro tragico caso di malasanità? Ancora è presto per dirlo. Ma ciò che è certo è che un bimbo è morto soffocato dal cordone ombelico. È successo, come racconta il Corriere della Sera, all'ospedale Vizzolo Predabissi di Melegnano. Il cesareo d’emergenza non è bastato per salvarlo. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri.

La nascita del bimbo era prevista per il 18 gennaio, ma il 2 la donna comincia ad accusare forti dolori addominali. Una volta giunta al pronto soccorso, viene dimessa dopo un paio d'ore con la rassicurazione che non c'è nulla da temere. Ma poche ore dopo, la donna torna in ospedale perché oltre ai dolori ha perdite di sangue. Così viene ricoverata e i medici optano per l'anticipo del parto perché "il bimbo non sta più bene in pancia".

Inzia il parto naturale, alla donna viene fatta l'epidurale ma a un certo punto il cuore del bimbo non batte più e i medici procedono al cesareo d'emergenza ma ormai è troppo tardi.