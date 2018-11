Incinta al nono mese viene dimessa dall’ospedale e perde il bambino

Una trentasettenne incinta al nono mese si è recata all’ospedale di Empoli venerdì pomeriggio, in seguito a forti dolori addominali.

La donna, già madre di una bambina di 2 anni e mezzo, soffriva di dolori al fianco destro. Una volta arrivata è stata subito trasferita al pronto soccorso ostetrico dove le sono stati fatti un’ecografia e il tracciato cardiotocogramma. I risultati non hanno evidenziato anomalie. La donna durante la visita ha detto di soffrire da giorni di gastroenterite. Tuttavia la ginecologa non ha ritenuto opportuno trattenere la 37enne che è stata quindi dimessa e rimandata a casa.

Verso mezzanotte e mezza i dolori si sono fatti sempre più forti e la signora ha deciso di ritornare al pronto soccorso. A questo punto vengono nuovamente fatti gli esami già svolti durante il pomeriggio e l’esito è di morte fetale intrauterina con emorragia addominale in atto. Subito i medici decidono per un cesareo di emergenza nel tentativo di salvare l’utero. Intervento riuscito. La 37enne è adesso ricoverata in buone condizioni in una stanza del reparto di ostetricia del San Giuseppe.