Incontri hot con l'amante in garage: uccisi entrambi da gas di scarico

Il marito non torna a casa all'ora prevista. La moglie, preoccupata, va a cercarlo e lo trova in garage con l'amante. Entrambi però sono morti, uccisi dai gas di scarico della macchina.

Ha del grottesco la storia raccontata da Daily Mail. Natalya Nalyotova, una 38enne di Tutaev (Russia), è preoccupata perché il marito Denis non è tornato a casa alla solita ora. La donna decide quindi di uscire dall'abitazione per andarlo a cercare. Il primo posto in cui si reca è un garage che l'uomo utilizzava spesso per piccole riparazioni meccaniche.

Arrivata sul posto, la donna però fa una scoperta tremenda. Natalya trova il marito senza vita, ma non da solo. Accanto al corpo dell'uomo, anche quello di una giovane donna, la sua amante 30enne. Entrambi sono stati uccisi dai gas di scarico dell'automobile, lasciata accesa per ripararsi dal freddo. "È stato uno choc terribile per Natalya perdere suo marito in questo modo", ha dichiarato un amico di famiglia.