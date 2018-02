Indonesia, attacco con spada ai fedeli riuniti per la Messa

Quattro persone, tra le quali un prete, sono rimaste ferite in Indonesia, quando una congregazione radunata in chiesa è stata attaccata da un uomo che brandiva una spada. Circa 100 persone si trovavano nella chiesa di Sleman, nella provincia di Yogyakarta, quando ha fatto irruzione nel luogo di culto un soggetto con in mano un'arma da taglio lunga un metro.

"Quattro persone sono rimaste ferite in modo piuttosto grave nell'incidente, ma non siamo ancora riusciti a stabilire le ragioni dell'attacco", ha detto il portavoce della polizia provinciale all'Associated Press, confermando che l'aggressore parrebbe aver preso di mira le sue vittime in modo indiscriminato, senza una predeterminazione.

"Hanno iniziato tutti a farsi prendere dal panico, ho cercato di mettere in salvo mia moglie e i bambini", ha detto Andhi Cahyo, membro della comunità, all'Associated Press. L'aggressore avrebbe non solo preso di mira i fedeli, ma anche distrutto oggetti che appartenevano alla chiesa e attaccato poi il sacerdote che stava celebrando.

Quando la polizia è arrivata sul posto, l'uomo si è avventato contro gli agenti, spada in mano. Nemmeno un colpo allo stomaco, sparato dalla poliza, è servito a impedirgli di ferire uno degli uomini delle forze dell'ordine prima di essere fermato.