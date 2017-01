Infermiere droga una paziente e poi la violenta

Impasticca la paziente e poi la violenta. Un infermiere rumeno di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nas, per aver violentato una paziente di 58 anni ricoverata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Padova. La violenza è avvenuta dopo che la donna era stata era stata drogata con un farmaco contenente benzodiazepine.

Il crimine, si legge sul Gazzettino, è stato scoperto grazie alle telecamere installate dai carabinieri del Nas nel reparto dopo una segnalazione proveniente dalla stessa Azienda ospedaliera. Alcuni medici avevano, infatti, riscontrato una somministrazione eccessiva di benzodiazepine in pazienti di sesso femminile e i sospetti sono subito ricaduti verso un infermiere ma, inizialmente, non si capiva il motivo del suo comportamento. Dalle indagini è nato il sospetto che l'uomo drogasse le sue vittime con lo scopo di molestarle con palpeggiamenti di parti intime e con scatti fotografici compromettenti. Così si è scoperto che lo scorso 4 gennaio, l'infermiere, dopo aver fatto addormentare una paziente 58enne con l'iniezione di un potente sedativo, aveva iniziato a violentarla sessualmente. L'uomo è stato così arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Padova e non è escluso che anche altre donne siano state violentate nello stesso modo.