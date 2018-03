"Inginocchiati e chiedi perdono". Ecco come Bellomo plagiava le allieve

Inginocchiati e chiedi perdono. Sono queste le parole usate dall'ex enfant prodige del diritto, Francesco Bellomo, contro un'ex allieva della scuola Diritto e Scienza di Bari. Emergono così nuovi dettagli sulle violenze psicologiche inflitte dall'ex giudice del Consiglio di Stato che, oltre ad atti persecutori e lesioni gravissime, ordinava alle ragazze l'outfit da sfoggiare a lezione. Non poteva mancare la gonna rigorasamente sopra il ginocchio e i tacchi a spillo. Ma non solo. Bellomo ricordava infatti alle studentesse un fattore chiave: matrimonio uguale niente futuro. Insomma, "la borsista decade automaticamente non appena contrae matrimonio".

Bellomo impartiva gli ordini e le ragazze dovevano eseguire. Oppure si rischiava l'espulsione. "Bellomo mi inviò un messaggio in cui mi diceva che l' unica possibilità per evitare conseguenze era che, una volta che lo avessi raggiunto a Firenze, facessi atto di solenne sottomissione inginocchiandomi e chiedendogli perdono", racconta una delle ex corsiste nell'ambito dell'inchiesta.

In totale, come riporta La Stampa, sono otto le donne sentite dalle autorità. L'allarme era stato dato dal padre di una di loro nell'autunno 2016. "In quei giorni era terrorizzata e tremante come una foglia al punto di farmi temere un gesto estremo", racconto l'imprenditore piacentno. E non si sbagliava. La donna, infatti, trascorse sei mesi in una clinica psichiatrica a causa delle pressione dell'ex giudice. Stessa sorte per un'altra aspirante magistrato.

Per Bellomo e il suo braccio destro e complice, il pm Davide Nalin, ora la Procura di Piacenza chiede il processo.