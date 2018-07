Inglese danneggia una casa vacanze, poi aggredisce polizia

Un turista naturalizzato inglese che si trovava in vacanza a Marina di Modica (Ragusa), è finito nei guai ed è stato arrestato dagli uomini della polizia di stato.

Il britannico, che era ospitato presso una casa vacanze nel sud-est della Sicilia, aveva avuto qualche sera fa un battibecco col proprietario dell'immobile ove alloggiava insieme alla moglie. Il litigio era nato per futili motivi, nonostante ciò lo straniero aveva iniziato a dare in escandescenze distruggendo buona parte dell'illuminazione della struttura, unitamente ad alcune piante e suppellettili: spaventato per l'inconsulta reazione del britannico il proprietario si era così deciso a chiamare il 112, richiedendo l'intervento della polizia.

Giunti sul posto, gli agenti del commissariato di Modica avevano immediatamente chiesto al turista di identificarsi, ma per tutta risposta l'uomo anzichè placare la sua furia distruttiva dinanzi alle forze dell'ordine aveva tentato di aggredire fisicamente il titolare della casa vacanze. Non contento si era messo poi a minacciare gli agenti, mimando col pollice l'inequivocabile gesto del "vi taglio la gola" ed iniziando ad urlare frasi dapprima in arabo ed inglese, poi in italiano. Vista la pericolosità del soggetto che avevano di fronte, agli agenti non è rimasto altro da fare che chiamare i rinforzi.

L'arrivo di nuovi uomini in divisa però, anzichè portare l'uomo a più miti consigli, lo ha reso ancora più violento, al punto da minacciare i poliziotti con un bastone in ferro prelevato da una tendina che si trovava nei paraggi e poi colpendo i poliziotti con una raffica di pugni andati a bersaglio. E' solamente a questo punto che l'inglese è stato neutralizzato e reso totalmente inoffensivo grazie anche all'ausilio dello spray urticante al peperoncino.

Per lui è scattato inevitabile l'arresto, che è già stato convalidato vista l'estrema pericolosità del soggetto. Lo straniero verrà processato per direttissima.