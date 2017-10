"Insetti nella busta di pasta" Il video virale su Facebook

La denuncia corre su Facebook con tanto di video, foto e immagini dello scontrino datato 7 ottobre 2017. Un pacco di pasta con un insetto dentro e che sta facendo discutere non poco gli utenti della Rete.

A pubblicare il video è stato Nico Giminiani, che scrive: "Comprato ieri all'Iper una delle paste più buone Guardate che schifo". In effetti nelle immagini si vede un piccolo insetto muoversi tra la pasta. Un pacco da mezzo chilo acquistato un giorno prima in Abruzzo presso un supermercato di Colonnella. Nella discussione su Fb interviene una signora che sostiene di lavorare nel market in questione: "Visto che ci lavoro - scrive Barbara nel post pubblico - mi sento in dovere di commentare dicendo che è sicuramente un disagio per chi compra...Comunque essendo la marca che sta in offerta questi pacchi sono arrivati tutti non più di un mese fa, dietro il banco della pasta abbiamo tantissimi sistemi anti-animaletti ma purtroppo può succedere perché a volte ci arrivano dei pacchi così e c'è il rischio che se anche c'è un solo animaletto all'interno del pacco di pasta (quindi non è sicuramente facile da vedere) in pochi giorni il pacco può diventare così! Ovviamente riportalo perché anche noi dobbiamo segnalarlo grazie".

Si tratta sicuramente di una cosa che può accadere. Ma è indubbio che abbia fatto discutere le 19mila persone che hanno visualizzato il video non è stata una visione piacevole.