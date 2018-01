Insetti a tavola, il ministero frena: "Nessuna specie autorizzata"

Niente insetti sulle tavole italiane. Almeno per il momento. Nonostante il via libera europeo alla commercializzazione, a oggi nessuna specie ha ottenuto la preventiva autorizzazione prevista a livello Ue. Si tratta di un lasciapassare che implica, tra le altre cose, l'accertamento della sicurezza per le quantità di assunzione proposte.

Lo ha precisato il ministero della Salute in una nota informativa sull'uso di insetti in campo alimentare. Dal primo gennaio si applica il nuovo regolamento europeo sui "novel food" che permette di servire a tavola tutti gli insetti, ma questo, ha spiegato il ministero, non significa che si possano già trovare in commercio.

Il ministero chiarisce che "alcuni Stati membri hanno ammesso a livello nazionale la commercializzazione di qualche specie di insetto in un regime di tolleranza". In Italia "la vendita come alimento di un insetto o di un suo derivato potrà essere consentita solo quando sarà rilasciata a livello Ue una specifica autorizzazione in applicazione del regolamento Ue".

Intanto sul web stanno già spopolando le ricette a base di cavallette, larve e grilli. Ma gli chef dovranno aspettare ancora per spadellare queste "bontà".