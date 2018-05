Insieme nonostante la malattia: la foto fa il giro del web

È stata colpita dall'alzheimer a soli cinquantatrè anni, nel 2012, e da quel momento il marito non ha mai smesso di prendersene cura. La figlia della coppia ha postato su Twitter una loro foto, mentre si tengono abbracciati, che ha fatto il giro della rete in poco tempo e ha commosso il web.

Phyllis Feener ha iniziato ad accusare i sintomi della malattia nel 2012, ma ha attribuito il tutto alla menopausa, dato che soffriva di vampate di calore e smemotratezza, comuni in una donna della sua età. Tuttavia, Phyllis ha notato che la situazione peggiorava e, quando è stata licenziata, a causa delle sue disattenzioni, ha deciso di effettuare dei controlli più approfonditi. Nel 2013 ha quindi scoperto di essere affetta da una forma di demenza giovanile, malattia incurabile e terminale. Nonostante le difficoltà, la sua famiglia le è stata sempre accanto. Ora la donna, dopo cinque anni dalla diagnosi, si trova nelle fasi finali della malattia.

La figlia Kelly Taylor ha pubblicato su Twitter una foto che ritrae la madre tra le braccia del marito Stan, che le è stato accanto per trentaquattro anni, prendendosi cura di lei "a tempo pieno" . Un amore forte più della malattia, perché anche se Phyllis non sempre si ricorda il nome del marito, "sa di essere sicura con lui" .