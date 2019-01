Instagram, foto hot in cambio di follower: "Seguimi e avrai una sorpresa"

Minorenni che mettono in mostra il proprio fisico per una manciata di follower su Instagram inseguendo il sogno di un futuro da influencer come Chiara Ferragni.

I social network sono un'arma a doppio taglio e la vera utilità dipende dall'uso che ognuno di noi ne fa. Se da un lato aiutano le persone a restare in contatto da una parte all'altra del mondo dall'altro lato emergono fatti sconcertanti come il boom che Il Messaggero definisce "Baby Squillo 2.0". Ragazzine di 13, 14 o 15 anni che mettono in mostra il proprio corpo per una manciata di follower. Per raggiungere quel traguardo che possa permettere loro di diventare (a loro dire) influencer non capendo che in realtà non è proprio così.

Tra il miliardo di utenti che ogni giorno popolano il social network fotografico più famoso al mondo c'è il profilo di Sofia, una 14enne che gioca con i propri follower (circa 6.565) e che per raggiungere quota 7mila ha postato nelle sue "stories" la scritta:" Una sorpresa a chiunque mi segua fino a 7mila follower ". E la sorpresa, neanche a dirlo, è una foto del suo corpo messo in mostra (a soli 14 anni) in tanga oppure con un reggiseno nero della serie "vedo, non vedo". Oppure, sempre tra gli utenti del social, è possibile incontrare Giada di Monterotondo che ogni giorno posta foto su Instagram di lei in vasca con il lato b in mostra chiedendo sempre a chiunque visualizzi di iniziare a seguirla. Foto che spesso, anche grazie ai "cuoricini" messi dagli utenti possono finire nella home di ognuno di noi proprio grazie alle reaction degli utenti.

Sara, 16enne romana invece ci va ancora più pesante. All'interno delle sue stories è possibile infatti trovare una sorta di "sottocategoria" intitolata "Ops", dentro è possibile trovare foto di lei che fa sesso con altre persone. Alcune mostrano anche aspetti sadomaso dei suoi rapporti, un utente ci prova e le chiede:" Vendi le tue foto? " ma lei, come una filosofa del following risponde:" No, mi basta che mi seguano ".

Ragazzine che sarebbero disposte a tutto pur di avere un bacino di utenze non capendo che, in realtà la Ferragni e Fedez non sono pagati soltanto perché entrambi contano quasi 30 mln di follower ma per il coinvolgimento attivo degli utenti che viene chiamato engagement. Qualche tempo fa è infatti esplosa quella che viene chiamata la "Bolla dei finti follower", profili con moltissimi follower passivi che hanno cercato di truffare i brand che proponevano contratti per distribuire il proprio marchio.

Le ragazzine, oltre a postare foto e a provocare giocano anche con i propri follower e li mettono alla gogna se cercano di andare troppo oltre; come Marta, una 15enne studente di liceo scientifico di Bravetta che prima posta foto di lei seminuda e successivamente avverte i propri utenti dicendo:" Che schifo, mi ha appena contattato un pedofilo. Quanto vuoi per fare sesso? ".

Il fenomeno però non riguarda soltanto il sesso femminile, molti nuovi profili di 15enni che sbarbati e senza peli mostrano i propri addominali che si scolpiscono giorno dopo giorno attraverso estenuanti sessioni in palestra. Michele, 16 anni e studente dell'alberghiero che manda messaggi in privato dicendo:" Condividi il mio account, mandalo alle tue amiche e riceverai sorprese in direct ". Quasi 7mila follower raggiunti.

Tutti questi ragazzini che non si rendono quasi conto della pericolosità che queste foto possono comportare, vista anche la facilità di ritrovarli nell'immenso mondo del web. O, peggio ancora di utenti che spesso salvano le loro immagini tenendosele nel proprio archivio digitale. Un fenomeno che può essere spezzato solamente con l'intervento di adulti che, operando una serie di filtri o blocchi sui cellulari dei minorenni, potrebbero salvare i propri ragazzi da ripercussioni future.