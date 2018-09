Insultò il capo in chat, Cassazione: "Sono ​conversazioni private"

La tutela della segretezza delle comunicazioni si estende anche alle mailing list e alle chat, che sono da considerare "alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile" .

Lo ha affermato la sezione del lavoro della Cassazione, confermando l'illegittimità del licenziamento di un sindacalista, che era stato allontanato a seguito delle parole offensive con cui si era riferito ai propri capi in una chat. Per quelle parole, l'uomo era stato querelato per diffamazione e indagato dalla procura di Trieste, come aveva raccontato il Giornale.

Il provvedimento nei confronti del sindacalista era stato già annullato dalla Corte d'Appello, ma ora anche la Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado, rigettando il ricorso fatto dall'azienda. La Corte ha infatti stabilito che l'inviolabilità delle chat e delle mailing list "è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria" , che al contrario presupporrebbe la volontà di diffondere il contenuto della comunicazione nella società. Invece, l'esigenza di "tutela della segretezza delle forme di comunicazione privata o chiusa preclude l'accesso di estranei al contenuto delle stesse" .