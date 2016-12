Insulta Ivanka Trump sull'aereo. Passeggero viene fatto scendere

Un diverbio con Ivanka Trump è costato caro a un passeggero di un volo JetBlue Airways che a causa del battibecco non è potuto parire.

Prima della partenza dall'aeroporto John F. Kennedy di New York per le Hawaii, un passeggero se l'è presa con Ivanka, la figlia di Donald Trump. Secondo quanti scrive Tmz, l'episodio è avvenuto mentre la donna stava per imbarcarsi con i suoi tre figli e il marito. "Tuo padre - avrebbe detto l'uomo - sta rovinando il Paese. Perché (Ivanka Trump, ndr) è sul nostro volo? Dovrebbe essere su un volo privato" .

Un testimone a bordo dell'aereo racconta che Ivanka ha ignorato i commenti e ha provato a distrarre i figli. Dopo i continui attacchi verbali, però, l'equipaggio ha deciso di lasciare a peidi il passeggero e, in un secondo momento, la compagnia aerea ha emesso una nota spiegando quanto avvenuto.