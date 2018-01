Intossicati dal monossido: morti 2 ragazzi a Verona

La morte sarebbe arrivata per una intossicazione da monossido di carbonio. Le vacanze di Capodanno sono finite in tragedia per un gruppo di ragazzi che si trovava in una casa di Ferrara di Monte Baldo, provincia di Verona. Due giovani di 20 e 25 anni sono deceduti dopo aver usato un braciere per riscaldare l'abitazione. Con loro anche due ragazze che sono rimaste intossicate ma senza essere in pericolo di vita. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri, i pompieri e il personale medico. Per i due ventenni purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le due ragazze invece sono state soccorse e se la caveranno. Adesso i vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto all'interno della casa. L'ipotesi del decesso resta sempre legata al monossido di carbonio. Le ragazze sono state trasportate in ospedale con l'elisoccorso. Non è la prima volta che accade un episodio di questo tipo. Qualche tempoi fa due universitari erano morti per intossicazioneda mossido di carbonio nella loro casa di Urbino.