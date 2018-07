Investe il marito uccidendolo, tragedia a Potenza

Una donna a Paterno, in provincia di Potenza, ha investito il marito con la propria auto trascinandolo per cinque metri senza fermarsi. La donna è stata arrestata in flagranza di reato

Una tragedia ha scosso le strade di Paterno, un piccolo comune di circa tremila abitanti in provincia di Potenza. Una donna ha travolto e ucciso con la propria auto il marito mentre questi stava camminando sopra un marciapiede. La donna, fermata dai carabinieiri in flagranza di reato, è stata accusata di omicidio volontario premeditato.

I motivi sono di "carattere familiare", infatti la coppia era sposata giuridicamente ma l'uomo aveva abbandonato la donna. L'investimento del marito sarebbe stato il tragico epilogo dell'ennesimo litigio tra i due, l'uomo aveva da poco iniziato una relazione con un'altra donna. La donna non avrebbe accettato che l'uomo convivesse da qualche tempo con un'altra persona, questo l'avrebbe spinta al folle gesto. A Paterno, un piccolissimo paese in provincia di Potenza, nessuno si aspettava che si potesse arrivare a tanto e che la relazione tra i due sfociasse addirittura nel sangue.

La provincia di Potenza era balzata agli onori della cronaca soltanto a maggio scorso, dopo che una guardia giurata aveva sparato alla moglie e successivamente aveva rivolto l'arma verso se stesso uccidendosi.