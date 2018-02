Le ipnotizzava per abusarle: arrestato un medico di base ad Alba

Prima le ipnotizzava e poi abusava di loro. Così è stato arrestato ad Alba Marco Vito Surdo, medico di base di 56 anni accusato di violenze sessuali avvenute nel suo studio di corso Fratelli Bandiera ad Alba.

A dare l'allarme è stata una paziente dell'uomo che si era rivolta a lui per guarire un raffreddore. Dopo averle prescritto l'utilizzo di medicinali e spray, Surdo le ha proposto di sottoporsi all'ipnosi. La donna, stordita dalla pratica ma cosciente, si è ritrovata addosso le mani dell'uomo. "Era il mio medico. Mi sono fidata di lui. Che cosa altro potevo fare?", racconta la donna. "Lui mi toccava. Io ero come stordita. Non riuscivo a controllare il mio corpo. Ma ricordo tutto quello che ho subito".

Come riporta il Corriere, questo non è l'unico caso. Sono infatti almeno altre due le donne che si sono ritrovate distese sul lettino del medico e poi toccate nelle parti intime. Le violenze hanno avuto luogo in un arco temporale che va dal 2012 al 2016. Ora per Surdo sono stati diposti gli arresti domiciliari in attesta dell'interrogatorio che si terrà domani.