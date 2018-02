In Italia 8,8 milioni di donne sono vittime di molestie sessuali

Sono dati gravi, ma che se non altro parlano di una sensibile diminuzione quelli che diffonde l'Istat nel suo rapporto su "molestie e ricatti sessuali sul lavoro". L'Istituto di statistica dice che sono 8 milioni e 816mila (ovvero il 43,6% del totale) le donne dai 14 ai 65 anni ad avere subito violenza sessuale almeno una volta nella vita. Un dato che tradotto sugli ultimi tre anni presi in esame si traduce in 3 milioni 118mila donne (15,4%) molestate.

I dati dell'Istat sono riferiti all'anno 2015/2016 e considerano soltanto quell'accezione di molestie che era compresa nel suo rilevamento 2008/2009. Parla comunque di una percentuale di donne molestate nei tre anni prima dell'indagine che da 18,7% è passata a 12,8%.

Per la prima volta nella rilevazione dell'Istat compaiono anche le molestie ai danni degli uomini. Si stima che 3 milioni 754mila uomini le abbiano subite nel corso della loro vita (18,8%), 1 milione 274 mila negli ultimi tre anni (6,4%). Gli autori delle molestie a sfondo sessuale risultano in larga prevalenza uomini: lo sono per il 97% delle vittime donne e per l’85,4% delle vittime uomini.