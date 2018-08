È la Basilicata la regione con più incidenti stradali mortali

Sarà merito delle leggi approvate negli ultimi anni; sarà il risultato delle campagne di sensibilizzazione messe in campo; sarà l'effetto delle nuove tecnologie inserite nei veicoli. Oppure tutti questi fattori messi insieme ad aver portato ad una riduzione degli incidenti stradali e dei feriti di circa un quarto nell'ultimo decennio. Mentre le persone che hanno perso la vita nel 2017 sono state il 34,2 per cento in meno rispetto al 2007. I dati sono contenuti nel dossier dell'Istat sugli incidenti stradali in Italia ed elaborati dall'Adnkronos. Unico dato in crescita è quello della categoria per cui non sono state fatte campagne di sensibilizzazione, non sono state introdotte norme e non possono usufruire delle novità tecnologiche: i pedoni. Le persone che attraversando la strada sono rimaste coinvolte in incidenti stradali sono passate da 21.152 a 21.725 con un incremento del 2,7 per cento dal 2007 al 2017.

Certo è che lo stesso non vale per la Basilicata, dove a quanto pare, c'è il maggior numero, in relazione al resto d'Italia, di morti per incidenti stradali.

Secondo quanto si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno", il 3,4 per cento degli incidenti che si sono verificati in Basilicata hanno avuto esito mortale, a fronte dell’1,8 per cento di incidenti con lo stesso tragico esito a livello nazionale. Solo nel 2017 nella regione ci sono stati 848 incidenti, cioè 149,5 ogni 100mila abitanti. Nello stesso periodo in tutta Italia si sono contati 174933 incidenti, ossia 289,2 ogni 100mila italiani. Nello stesso periodo nella regione lucana ci sono stati 5,1 incidenti con lutti stradali ogni 100mila residenti, mentre in totale a livello nazionale ci sono stati 5,2 incidenti mortali ogni 100mila residenti. Vale a dire una media molto alta in Basilicata dove le principali arterie stradali troppo spesso si trasformano in strade della morte. Prima fra queste è la strada statale 106 jonica che collega tre regioni: Puglia, Basilicata e Calabria.