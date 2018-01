Italiana mette la verginità all'asta: offerto già un milione di euro

Sta facendo scalpore in Gran Bretagna - e non solo - il caso di una 18enne italiana che ha deciso di mettere all'asta la sua verginità sul web tramite un'agenzia di escort.

Come racconta il The Sun, infatti, la modella e studentessa si fa chiamare Nicole per mantenere il suo anonimato. Avrebbe accettato di vendere la sua "prima volta" per trasferirsi a Cambridge dove vorrebbe studiare business.

"Ho deciso che la mia verginità era preziosa quando avevo 16 anni", ha raccontato la giovane al tabloid britannico, " Volevo una buona istruzione quindi ho cominciato a guardare il web in cerca di modi per finanziare i miei studi e ho trovato una serie di pubblicità di aste e scoperto che c'erano ragazze che si erano vendute per 3,5 milioni di euro. Quindi ho deciso che avrei fatto lo stesso a 18 anni. Spero di prendere il più possibile per finanziare i miei studi, aiutare mia sorella e la mia famiglia e comprare una casa ai miei genitori ".

Per lei sarebbe già arrivata un'offerta: un uomo - anche lui anonimo - sarebbe disposto a spendere oltre un milione di euro (890mila sterline) per passare una notte con lei.