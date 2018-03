Italiano a scuola, si cambia: più riassunti e articoli di giornale

Sette italiani su dieci non hanno " il livello di competenze necessarie per interagire in modo efficace nel XXI secolo ": sono quelli che vengono definiti " analfabeti funzionali ". A dirlo è l’ultimo rapporto sulle competenze degli adulti pubblicato dall’Ocse. Per cambiare questo trend ci vuola una riflessione, partendo dalla scuola italiana, l'organismo che dovrebbe formare cittadini consapevoli.

Criticità

Secondo il documento orientativo per il compito scritto di italiano alle scuole medie si propone di rimodellare il metodo con cui insegniamo a scrivere agli alunni. Come? Ampliando didattica dell’italiano. E questo l'obiettivo delle 11 pagine del testo redatto da una commissione creata lo scorso luglio dal Miur e coordinata da Luca Serianni, noto professore di Storia della lingua italiana alla Sapienza di Roma.

Le necessità individuate dal documento sono due: " l testo letterario resta centrale, ma per imparare a porsi al mondo in modo critico e consapevole, potenziare il lessico e le strategie retoriche, bisogna allargare lo sguardo, per esempio agli articoli di giornale " spiega Serriani. Non facciamo confusione però, allargare lo sguardo agli articolo di giornale non significa plasmare alunni-editorialisti: " Gli studenti hanno un lettore obbligato, che è il professore. A scuola nessuno insegna ai ragazzi come catturare l’attenzione di chi legge - continua -. Ma così non avranno mai dimestichezza con gli stratagemmi che si usano per attirare la loro di attenzione, per esempio le interrogative didascaliche. Allenarsi a sviluppare e argomentare una tesi è vitale per la comprensione dei testi più complessi, ma anche per riconoscere e valutare un testo ben argomentato ". Per seconda, il riassunto. Snobbato alle medie e superiori perché valutato come meno importanza ma che è un ottimo strumento per verificare la comprensione dei ragazzi. Riassunti di nuovo in aula quindi e tra i più svariati: dai testi letterari, a quelli scientifici, divulgativi eanche degli articoli di giornale.

Un secondo documento