Ivrea, dà del "ricchione" al datore di lavoro. Lui chiede 30mila euro di risarcimento

Si è lasciata scappare una frase offensiva nei confronti del datore di lavoro. Lui ha deciso di portarla in tribunale, dove ha chiesto un risarcimento di 30mila euro. Una ragazza apprendista parrucchiera di Ivrea ha scritto su Facebook un commento in un post sul profilo della collega, "Fagli causa a quel ricchione" , in cui si riferisce proprio al suo maestro e superiore.

Il datore di lavoro, che è gay e ha interrotto subito il contratto di apprendistato della giovane, ora vuole 30mila euro dalla govane per riparare l'offesa. Ma questa mattina, in udienza, il giudice del tribunale di Ivrea ha invitato il maestro-parrucchiere a ridurre l'importo del risarcimento, considerato fuori misura.