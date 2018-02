Kentucky Fried Chicken è rimasto senza pollo in Inghilterra

Sarà pure paradossale, ma è successo davvero. Kentucky Fried Chicken, la catena internazionale nota soprattutto per il pollo fritto, è rimasta senza pollo. Assurdo ma vero, da giorni i ristoranti in Irlanda e Gran Bretagna stanno facendo i conti con grossi problemi nel ricevere la materia prima da utilizzare nelle proprie preparazioni.

Tutto è iniziato con sabato 17 febbraio, quando le consegne hanno avuto un primo ritardo, mettendo in grosa difficoltà i 900 punti vendita che sono sparsi nel reame di Sua Maestà. Su twitter la catena si è scusata, spiegando che "il Colonnello", la tradizionale mascotte di KFC, "ci sta lavorando" e scrivendo che il problema è dovuto a un nuovo servizio di consegne.

"Portare pollo fresco a 900 ristoranti in tutto il Paese è piuttosto complicato!", si legge nel comunicato di Kentucky Fried Chicken, che ringrazia anche i propri dipendenti per l'impegno che ci stanno mettendo per far tornare tutto alla normalità.

The Colonel is working on it. pic.twitter.com/VvvnDLvlyq — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) February 17, 2018

Nel frattempo molti ristoranti restano chiusi, altri hanno un menu limitato ad alcuni piatti e altri ancora hanno ridotto le ore di apertura. In attesa che la catena... abbia di nuovo pollo da friggere.