L’Aquila, auto fuori controllo si schianta in piazza: un ferito grave

Grave incidente avvenuto a Roccaraso (L’Aquila) durante le celebrazioni in onore di San Rocco.

Si è scatenata infatti un’ondata di panico tra la gente a causa del sopraggiungere ad alta velocità di un’autovettura che è piombata nella piazza principale del centro, quella intitolata a Giovanni Leone.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10 del mattino, quando un 70enne ha perso il controllo del suo fuoristrada, che si è poi schiantato violentemente contro delle barriere in cemento e contro delle auto posteggiate.

A causa della violenza dell’impatto, un nugolo di schegge ha investito i presenti, quasi come se si fosse trattato di un’esplosione. Gravi le ferite riportate da un anziano del posto, un ex vigile urbano, che ha subìto un trauma cranico e profonde lacerazioni alle gambe. Immediate le chiamate al soccorsi del 118, che hanno inviato sul posto un’ambulanza. L’uomo è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale di Castel di Sangro (L’Aquila). Qui, tuttavia, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento in una struttura maggiormente attrezzata, a causa delle precarie condizioni di salute che imponevano un intervento chirurgico specifico. Nel medesimo nosocomio sangrino è stato ricoverato anche il conducente 70enne del veicolo che ha provocato l’incidente, trattenuto per degli accertamenti.