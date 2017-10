L’uomo che catturò Che Guevara: "Ora vi spiego come morì"

"Salii su di corsa per venti metri e chiesi a uno dei prigionieri di identificarsi. “Che Guevara”, mi disse": era l'8 ottobre 1967, a raccontare l'arresto del Che è Gary Prado Salmón, l’uomo che catturò il rivoluzionario nato a Rosario, in Argentina.

Il raccondo delle ultime ore del Che

" Non si preoccupi, capitano, questa è la fine. È finita ": ha detto al capitano Salmón. Come si legge su Il Sole 24ore, il Che non oppose resistenza alla cattura, era anche ferito un polpaggio, a stento camminava. Addosso portava una pistola senza il caricatore. Poi due orolori Rolex, uno sarebbe stato di "Tuma”, un guerrigliero ucciso qualche mese prima. Ma non era l'unico ad averli, tutti i cubani ne avevano uno: era un regalo d'addio di Fidel Castro.