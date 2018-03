L'aereo è in ritardo: scoppia la folle rissa tra passeggeri

Una rissa tra i sedili dell'aereo. Il video (guarda qui) pubblicato su Periscope mostra i momenti concitati di una lite scoppiata tra i passeggeri del volo aereo che doveva portarli da Dallas a Los Angeles, negli Stati Uniti d'America.

Il viaggio, come raccontato dai protagonisti, aveva un ritardo consistente e così molti dei passeggeri avevano perso la coincidenza. Inconvenitente che non è andato proprio giù a molti che avevano comprato in biglietto nella speranza di arrivare a destinazione in tempo. E copsì è scoppiata una lite, ripresa in diretta con un cellulare da qualcuno che ha ben pensato di tenersi defilato.

Non è ben chiaro quale sia il motivo del ritardo e cosa abbiaf atto scoppiare la scazzottata. Di certo, si sa che il velivolo faceva parte della compagnia Southwestern airlines. Gli uomini coinvolti nella rissa sono stati fatti sbarcare dall’aereo e la polizia presenta in aeroporto li ha presi in consegna. Loro, di certo, non arriveranno in tempo a destinazione.