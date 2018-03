L'allarme degli esperti: "No alla dieta vegana e vegetariana in gravidanza"

La dieta vegana e vegetariana in gravidanza potrebbe causare danni neurologici al neonato. A dare l'allarme sono gli esperti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e il Meyer di Firenze.

Non mangiare la carne e i derivati durante il periodo di gestazione potrebbe provocare dei gravi problemi al bambino. E a dirlo sono proprio i medici che tutti i giorni hanno a che fare con le malattie legate ai neonati. Stiamo parlando di due eccellenze italiane: l'ospedale Bambin Gesù di Roma e il Meyer di Firenze. Come riporta l'Ansa, gli esperti spiegano che una dieta vegana o vegetariana può provocare un deficit di vitamina B12, con la conseguenza che il neonato può subire danni neurologici.