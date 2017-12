L'allarme delle Entrate: ​"Cestinate questa mail"

Ancora una truffa con una finta mail dell'Agenzia delle Entrate. In questi giorni nella casella di milioni di italiani è arrivato un messaggio che invita i contribuenti ad aprire un link con un allegato che di fatto rilascia un virus per il Pc o per i dispositivi che si stanno usando. La mail proviene da un indirizzo mail che in realtà collegato proprio alle Entrate. Di fatto il testo della mail parla di un generico controllo sulla dichiarazione dei redditi che di fatto comporta l'esborso di una cifra per sanare una multa. Per quanto riguarda invece l'allegato che viene inviato nella mail , bisogna fare attenzione all'intestazione in cui si legge "Centrale Accertamento delle Entrate". Subito dopo si viene invitati a cliccare su un link che fa scattare il download di un programma che è in realtà un virus. L'Agenzia ricorda ai contribuenti che hanno ricevuto questo tipo di messaggio di eliminarlo immediatamente dalla casella di posta e di non cliccare sugli allegati. Non è la prima volta. In diverse occasioni sia la polizia postale che l'Agenzia hanno segnalato mail che di fatto nascondo truffe o che richiedono addirittura alcune informazioni su conti correnti o dati sensibili. Quindi fate attenzione a questa mail segnalata dall'Entrate e cestinatela immediatamente.