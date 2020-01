L'allarme: "A rischio sicurezza 200 gallerie"

Sarebbero quasi 200 le gallerie a rischio sicurezza in tutta Italia. Di queste, 105 si troverebbero sulla rete in concessione ad Autostrade per l'Italia, mentre 90 sulle reti di altre società. A riportare la notizia sono La Stampa e Repubblica.

I numeri arriverebbero dopo le indagini sulla sicurezza che il Ministero delle Infrastrutture aveva avviato dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. Secondo quanto racconta Repubblica, il rapporto, redatto dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, era stato inviato alla direzione del Mit, ad Autostrade, al Dipartimento dei vigili del fuoco e a tutti i Provveditorati alle Opere pubbliche due mesi prima del crollo nella galleria Berté, avvenuto lo scorso 30 dicembre sulla A26, vicino a Masone. Il documento segnalava circa 200 gallerie a rischio sicurezza.

Sotto accusa il mancato adeguamento alla direttiva dell'Unione Europea, che l'Italia aveva percepito nel 2006. La direttiva fissava dei requisiti di sicurezza da garantire nelle gallerie più lunghe di 500 metri: si tratta di norma su antincendio, ventilazione e illuminazione. L'Italia aveva tempo fino al 30 aprile del 2019 per adeguarsi e raggiungere tutti gli obiettivi. Il Mit aveva cercato di ottenere una proroga, respinta dall'Ue.

Se venisse confermata, l'inadempienza di Autostrade all'adeguamento alle norme di sicurezza delle gallerie potrebbe pesare sulla valutazione di una eventuale revoca della concessione o, in alternativa, di una maxi multa. Ma Aspi non è l'unica società ad essere sotto accusa.