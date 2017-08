L'amicizia erotica è solo un amore frantumato

Aumentano continuamente i single. In certi Paesi scandinavi hanno superato il 50%. E c'è già una corrente di studiosi che sostiene che sparirà la coppia monogamica per essere sostituita da una rete di rapporti erotico-sentimentali con diverse persone, raramente sconosciuti, più spesso amici. Quindi una rete di rapporti con persone nessuna delle quali esaurisce il nostro bisogno di erotismo e di amore. Con una condividi lo sport, con un'altra il gusto della danza, con una terza hai una intesa intellettuale, con un'altra un lavoro in comune. Ricordiamo che nell'amicizia ciascuno considera l'altro libero di fare ciò che vuole e con chi vuole. L'amicizia erotica perciò non è esclusiva e non provoca gelosia. Ciascuno, pur essendo unito all'amico, non pretende di essere l'unico. Tutti possono avere nuovi amici e intrattenere con loro i rapporti che vogliono. L'amicizia erotica consente dunque di avere tante relazioni contemporaneamente con partner diversi, che spesso non si conoscono fra di loro. Gli amici non sono obbligati ad incontrarsi, lo fanno quando lo vogliono senza doveri o impegni.

Ma questo modo di vivere e di amare può continuare per sempre? Può sostituire il grande amore assoluto dell'innamoramento? Può darti il fuoco ardente di cui ha bisogno il cuore umano? Per rispondere ricordiamo che ogni individuo, fin da bambino, vuol essere riconosciuto come unico e insostituibile, amato come unico ed esclusivo. Un fenomeno che, negli adulti, si realizza solo nell'innamoramento in cui sei amato in modo esclusivo dalla persona che ai tuoi occhi è la più bella e la più importante del mondo, perché in lei traluce la perfezione divina. E sei stupito che questa creatura straordinaria scelga proprio te e ti ami. Nell'innamoramento noi e il nostro amato siamo come trasfigurati e pensiamo di poter edificare un nuovo mondo meraviglioso. Questo tipo di esperienza totale e sublime non può realizzarsi nell'amicizia erotica dove l'amore è frantumato. Io perciò penso che anche nel futuro continueranno ad esserci, accanto a comunità amicali promiscue, anche le coppie innamorate. Non solo, col prolungarsi della vita ci saranno anche dei grandi amori erotici che durano a lungo.