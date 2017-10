Lancia un razzo dalla barca in avaria e incendia un bosco

Voleva chiedere aiuto perché la sua barca era in avaria ma quando il diportista ha lanciato il razzo da Orbetello, in provincia di Grosseto, ha causato un incendio di vaste proporzioni.

Come racconta Il Tirreno, il razzo sparato è caduto nella vegetazione e ha bruciato circa due ettari di macchia mediterranea così come confermato dai vigili del fuoco maremmani, intervenuti in zona con tre squadre e otto automezzi.

Il fatto è avvenuto alle tre della notte tra lunedì 9 e martedì 10 ottobre e il razzo è finito nel bosco di Talamonaccio. I vigili del fuoco hanno passato tutta la notte a cercare di spegnere il fuoco.