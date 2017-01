Lapo Elkann lascia i social: "Da oggi voglio vivere la vita offline"

"Oggi comincia una nuova fase". Giacca e cravatta "sobria", sorriso smagliante e capelli perfettamente pettinati, Lapo Elkann annuncia su Instagram il suo "arrivederci" ai social network.

" Vorrei ringraziare tutti i follower del mio account - coloro che mi stimano, e (perché no) anche quelli che hanno espresso opinioni diverse che meritano comunque rispetto ", ha scritto il rampollo di casa Agnelli, nella bufera solo qualche mese fa per il finto sequestro e il successivo arresto a New York, " Tutti assieme mi avete spronato a migliorare. Oggi, però, comincia una nuova fase per me - personale e professionale - e la vorrei vivere nella vita reale, offline, anziché in quella virtuale. Questo non vuole essere un addio, semmai un arrivederci. Grazie a tutti di tutto, Lapo "