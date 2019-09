L'Aquila, conigliette di PlayBoy "invadono" la festa patronale

Don Francesco Grassi, parroco di Trasacco (L'Aquila) non ha gradito quanto avvenuto in occasione della festa patronale di S. Cesidio e Rufino nel centro marsicano. Nel corso dell'evento si è registrata la presenza di quattro avvenenti ragazze che hanno distribuito la famosa rivista osè PlayBoy. Il sacerdote, indignato per quanto accaduto, ha dichiarato: "Il corpo umano che diventa merce, le feste patronali usate per gli spogliarelli. Così viene meno la dignità della persona".

Le ragazze, dalla bellezza non certo indifferente, hanno distribuito alcune copie della rivista fondata da Hugh Hefner a Chicago nel 1953, davanti ad un bar sito nel centro. La notizia si è sparsa rapidamente nel paese in provincia dell'Aquila. Come riporta il Messaggero nella sua edizione abruzzese, subito si sono scatenate reazioni contrastanti: c'è chi ha riso per l'episodio "profano", chi invece l'ha preso più sul serio infuriandosi, come lo stesso parroco di Trasacco. Nel corso dell'omelia, Don Francesco ha manifestato il suo dolore per quanto accaduto durante la festa dedicata ai patroni locali, affermando di non aver gradito come il profano sia riuscito a prendere il sopravvento sul sacro. Nonostante tutto, i media locali hanno riferito di come il propietario del precitato bar sia rimasto molto soddisfatto degli incassi fatti a fine giornata.