Lascia il figlio minorenne in auto per giocare alle slot machine: condannato a 3 anni di reclusione

Lascia il figlio di tre anni chiuso in macchina per andare a giocare alle slot machine, il giudice lo condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione con l'accusa di abbandono di minore.

La sentenza è stata pronunciata oggi dal tribunale di Roma contro l'uomo che la notte tra l'8 e il 9 gennaio lasciò il figlio di tre anni chiuso in macchina per andare a giocare alle slot machine in un locale nei pressi di Ostia, sul litorale capitolino. La condanna è stata stabilita dal giudice del tribunale monocratico di Roma.

L'uomo aveva abbandonato il figlio per andare a giocare alle slot machine. Lo stesso giudice ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dall'avvocato difensore dell'imputato, confermando la detenzione in carcere. Durante l'udienza di convalida dell'arresto, l'uomo, a sua discolpa, aveva dichiarato di essersi fermato per salutare un amico e di essersi intrattenuto al gioco solo per una quindicina di minuti.

A segnalare alle forze dell'ordine la presenza del piccolo nell'auto parcheggiata davanti alla sala giochi, alle 3 del mattino, è stato un passante. A mettere in salvo il piccolo sono stati i militari che, grazie anche alle indicazioni del minore, hanno rintracciato l'uomo intento a giocare alle macchinette. All'arrivo dei militari, il bambino, coperto solamente da una tutina, cercava di riscaldarsi saltellando sui sedili. La temperatura, in quel momento, era di alcuni gradi sotto zero.