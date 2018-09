Latina, medico aggredito e ucciso da un cane pastore tedesco

Un medico psichiatra di 60 anni è stato ucciso ieri sera a Fondi, in provincia di Latina, da un cane pastore tedesco.

Erano le 18.30 di domenica pomeriggio quando l'animale, di grossa taglia, si è scagliato contro l'uomo all'interno di un villino in località San Magno. Il medico si trovava all'interno dell'abitazione in quanto era interessato ad acquistarla ma la presenza di un estraneo ha evidentemente fatto scattare l'istinto di protezione del pastore tedesco.

Un residente della zona si è subito lanciato a trattenere il cane, riportando peraltro alcune ferite, ma per il medico - il dottor Giovanni Marcone, che lavorava nel dipartimento di salute mentale di Fondi - purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Latina, ogni tentativo di salvare la vita allo psichiatra è stato vano. Sebbene in un primo momento l'uomo fosse stato dichiarato in prognosi riservata e nonostante sia stato sottoposto a un'operazione chirurgica nel disperato tentativo di salvarlo, nella notte il professionista - che in seguito ai morsi del cane aveva perduto molto sangue - è morto all'ospedale del capoluogo pontino.

Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta affidata ai carabinieri della locale tenenza, che lavorano in coordinamento con il personale dell'Asl: oltre a chiarire la dinamica dell'accaduto, è necessario infatti stabilire quale sarà la sorte del cane, che appartiene ai proprietari del villino dove si è consumata la tragedia.