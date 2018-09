Latina, migranti si fanno la doccia in piazza

"Gli immigrati sono tornati a spogliarsi nel piazzale antistante il mercato di Latina, che è diventato, purtroppo, un luogo tanto caro dove farsi la doccia. È mai possibile che il sindaco Damiano Coletta non ha niente da dire?" . Così su Facebook il capogruppo della Lega in Regione Lazio Orlando Angelo Tripodi, che ha pubblicato un video in cui vengono ripresi i due stranieri intenti a lavarsi all'aperto nel capoluogo pontino.

"Era già accaduto a inizio agosto - aggiunge - però l'amministrazione comunale preferisce esprimere solidarietà solo agli immigrati assicurando questo spettacolo indecoroso ai residenti della zona" . Inoltre Tripodi riferisce anche di un'aggressione a una donna marocchina compiuta da un migrante irregolare, colpevole di aver minacciato e colpito pure i poliziotti. " Coletta dov'è? A nome della Lega esprimo vicinanza alla vittima, agli agenti e ai cittadini di Latina. Una promessa - conclude il capogruppo leghista - il capoluogo lo libereremo il piu' presto possibile. Il sindaco torni a fare il medico, almeno il suo mestiere lo sa fare".