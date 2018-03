Latina, ora la moglie del militare ha sputo della morte delle figlie

Antonietta Gargiulo, la moglie di Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso le figlie per poi togliersi la vita ha saputo della morte delle sue bambine. La donna si trova ancora in ospedale. Un team di psicologi ed alcuni familiari le hanno comunicato la notiiza. La donna adesso sarà assistita da uno staff di psicologi che la aiuteranno a sopportare il peso di questo immenso dolore. Le sue condizioni di salute adesso sono stazionarie e a quanto pare non è più in pericolo.



Non è più sedata nel suo letto all'ospedale San Camillo di Roma. La donna resta ricoverata in terapia intensiva e non potrà prendere parte ai funerali delle figlie. Adesso questa donna, unica superstite di questa terribile strage familiare dovrà fare i conti con un dolore indescrivibile. Lei è stata la prima vittima della furia di Capasso. È stata ferita nel garage. Poi il carabiniere è entrato in casa e ha ucciso nel sonno le sue figlie. Dopo qualche ora di trattative ha deciso di farla finita togliendosi la vita. Appena messa al corrente, Antonietta Gargiulo sembra non abbia mostrato una vera e propria reazione. Secondo quanto trapelato da ambienti ospedalieri il motivo di questo potrebbe essere dovuto al fatto che il suo viso è completamente immobilizzato a causa del delicato intervento che ha subito alla mandibola colpita dai proiettili sparati da suo marito. La donna in questo momento non è assolutamente in grado di parlare.