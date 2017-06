"Latina torni a chiamarsi Littoria": ​la strana proposta dei cittadini

Latina torni a chiamarsi Littoria. Lo chiede una petizione popolare, lanciata dall’associazione “Mi Chiamo Littoria”. Movimento culturale apartitico nato, lo scorso dicembre, per restituire al capoluogo della provincia laziale il suo antico nome, sostituito, il 9 aprile del 1945, da un decreto luogotenenziale.

“Non un’azione nostalgica”, dicono i proponenti, bensì “un percorso in cui la storia non viene cancellata ma attualizzata”. Con l’obiettivo di “rafforzare nella cittadinanza il senso di appartenenza, l’orgoglio delle proprie radici, l’orgoglio di vivere in una realtà tanto giovane quanto ricca di una originale, unica, irripetibile, fulgida storia”.

La raccolta delle sottoscrizioni, iniziata lo scorso marzo, si è conclusa. Sono state, infatti, raggiunge le firme necessarie per inoltrare la proposta al Comune, così come previsto dall’articolo 76 e 77 dello Statuto Comunale e disciplinato dall’art. 9 del relativo Regolamento. Le firme saranno depositate il 30 giugno, in occasione dell’85°anniversario della posa della prima pietra della città, avvenuto nel 1932. Quando, in seguito alla Bonifica dell’Agro Pontino, venne concepita per accogliere le comunità di pionieri venetopontini.

“Si ringraziano tutti coloro che firmando hanno permesso di stimolare la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale a prendere in considerazione l’anzidetta proposta nell’esclusivo interesse storico e per riconciliare la Città con il suo passato, con l’origine del luogo e con quali sacrifici e duro lavoro il luogo è sorto”, annunciano i proponenti.