Latina, nove ore di trattativa da balcone a balcone

Va avanti da questa mattina la trattativa tra i carabinieri e Luigi Capasso, il 43enne appuntato che alle 5 del mattino, dopo una lite, ha sparato alla moglie Antonietta Gargiulo e si è barricato con le figlie di 8 e 14 anni nella casa in cui la donna viveva con le bimbe dopo la decisione di separarsi dal marito.

Sul balcone dei vicini sono arrivati i colleghi di Capasso, che tentano da ore di convincere l'uomo ad arrendersi. Sul posto è intervenuta anche una squadra di specialisti nelle incursioni, pronti ad entrare in azione, ed è stata disattivata la fornitura di gas all'intera palazzina. Il mediatore ha parlato anche con la madre e gli amici di Capasso per avere elementi per trattare

"Temiamo per il peggio", ha detto però il colonnello Gabriele Vitagliano, "Lui non è perfettamente limpido nel suo ragionare, è estremamente agitato, non è in sé. Non ha altre armi oltre alla pistola di ordinanza". Delle figlie non si hanno notizie.